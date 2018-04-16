Роман Абрамович хочет, чтобы Александр Головин перешел в «Челси»

Автор: Дмитрий Темников 0

Лига чемпионов. 3 тур. ЦСКА — «Базель» — 0:2. Москва. «ВЭБ Арена». 18 октября 2017 г.

Полузащитник ЦСКА Александр Головин может перейти в команду из европейского чемпионата. В 21-летнем футболисте заинтересован топ-клуб из Англии. 

По некоторым данным, «Челси» попытается приобрести Головина уже в летнее трансферное окно. В покупке лично заинтересован владелец лондонцев Роман Абарамович. Также рассматривается вариант, что сразу после трансфера «синие» отправят Александра в аренду в голландский «Витесс», который с начала следующего сезона будет возглавлять Леонид Слуцкий.

В текущем сезоне РФПЛ Головин провел за красно-синих 22 матча. В этих встречах он забил 4 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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