Роман Абрамович хочет, чтобы Александр Головин перешел в «Челси»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин может перейти в команду из европейского чемпионата. В 21-летнем футболисте заинтересован топ-клуб из Англии.

По некоторым данным, «Челси» попытается приобрести Головина уже в летнее трансферное окно. В покупке лично заинтересован владелец лондонцев Роман Абарамович. Также рассматривается вариант, что сразу после трансфера «синие» отправят Александра в аренду в голландский «Витесс», который с начала следующего сезона будет возглавлять Леонид Слуцкий.

В текущем сезоне РФПЛ Головин провел за красно-синих 22 матча. В этих встречах он забил 4 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24