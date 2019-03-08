Жозе Моуриньо подвел итоги ответных матчей Лиги чемпионов

Жозе Моуринью поделился мнением о результатах матчей Лиги чемпионов на прошедшей неделе. Он сказал, кого считает главными героями.

«Если говорить об игроках, то я изначально склонялся к кандидатуре Тадича, который потрясающе сыграл с «Реалом». «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» показали отличные результаты. Если в плохие дни ответственность лежит на тренерах, то в хорошие дни тоже нужно отметить их. Поэтому я бы назвал Эрика тен Хага и Оле-Гуннара Сульшера. Невероятные результаты, так что выделим их», – сказал Моуринью.

Португальский тренер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года и был уволен в декабре 2018-го. За досрочный разрыв контракта штаб Моуринью получил компенсацию в размере 22,3 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: RT