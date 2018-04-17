Арбитра Майкла Оливера охраняет британская полиция

Английский судья Майкл Оливер, который удалил Джанлуиджи Буффона в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом», получает угрозы от фанатов итальянского клуба. Сейчас арбитр и его жена находятся под охраной.

По данным СМИ, после еврокубкового матча Оливер и его супруга получили смертельные угрозы и оскорбления в свой адрес. Сейчас семья находится под охраной британских полицейских. УЕФА требует принять меры в отношении тех, кто угрожает Оливеру.

11-метровый удар в ворота Буффона был назначен в компенсированное ко второму тайму время, когда туринцы вели со счетом 3:0 (в первом матче четвертьфинала «бьянконери» проиграли с таким же счетом). 40-летний голкипер стал выяснять отношения с арбитром на повышенных тонах, за что и был удален с поля.

Фото: Global Look Press

Источник: AFP