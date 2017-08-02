Джереми Тольян может перейти в «Тоттенхэм»

Защитник «Хоффенхайма» Джереми Тольян рассматривается руководством «Тоттенхэма» в качестве замены ушедшему в «Манчестер Сити» Кайлу Уокеру.

Лондонскому клубу придется выложить за Тольяна 15 млн евро, чтобы заполучить правого защитника молодежной сборной Германии. «Шпоры» уже подали официальный запрос о трансфере, однако «Хоффенхайм» имеет более выгодные предложения от команд из Испании и Италии.

За время выступления в Бундеслиге Тольян сыграл 54 матча и забил два гола. Контракт защитника истекает через год.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports