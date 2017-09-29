Жозе Моуриньо вызвали в суд по делу о неуплате налогов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо вызван в испанский суд по делу о неуплате налогов. Слушание должно состояться 3-го ноября, за два дня до матча с «Челси» в чемпионате Англии.

В июне этого года налоговая служба Испании обвинила португальца в сокрытии 3,3 млн евро с доходов от имиджевых прав в период с 2010 по 2013 год.

Моуриньо выступил с заявлением, защищающим свою налоговую историю в Испании, настаивая на том, что он заплатил налог в размере более 23 млн фунтов и сказал, что ему не сообщили о каком-либо новом случае против него.

С 2010 по 2013 год Моуриньо был главным тренером мадридского «Реала».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports