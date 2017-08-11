Сборная России сыграет против сборной Ирана в товарищеском матче 10 октября

РФС и Федерация футбола Ирана провели переговоры о проведении товарищеского матча. Встреча состоится 10 октября в России.

В настоящий момент уточняется точное место проведения поединка. В июне иранцы гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года, который пройдет в нашей стране.

Напомним, что сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Новогорске в период с 28 августа по 3 сентября. Международных контрольных матчей проведено не будет, так как в эти сроки большинство национальных команд задействованы в отборочных раундах ЧМ-2018, а со сборными, имеющими невысокие позиции в рейтинге ФИФА, россияне играть не планируют. Однако достигнута договоренность с московским «Динамо» о проведении 3 сентября контрольного матча.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС