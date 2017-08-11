Сборная России сыграет против сборной Ирана в товарищеском матче 10 октября

Автор: Никита Воробьев 0

Товарищеский матч. Россия — Чили — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 9 июня 2017 г.

РФС и Федерация футбола Ирана провели переговоры о проведении товарищеского матча. Встреча состоится 10 октября в России.

В настоящий момент уточняется точное место проведения поединка. В июне иранцы гарантировали себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года, который пройдет в нашей стране.

Напомним, что сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Новогорске в период с 28 августа по 3 сентября. Международных контрольных матчей проведено не будет, так как в эти сроки большинство национальных команд задействованы в отборочных раундах ЧМ-2018, а со сборными, имеющими невысокие позиции в рейтинге ФИФА, россияне играть не планируют. Однако достигнута договоренность с московским «Динамо» о проведении 3 сентября контрольного матча.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Игорь Акинфеев в матче с Мексикой

Россия вылетает с Кубка конфедераций, Арбелоа уходит, Черчесов остается. Главные новости дня

Лебедев

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев: «Прошу с пониманием отнестись к моим словам про Жиркова и сборную России»

Блаттер

Йозеф Блаттер: «Россияне принимали допинг? Не верю, но давайте подождем»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 