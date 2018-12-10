Бенедикт Хеведес: «Надо проследить, чтобы в Гельзенкирхене не ушел в другую раздевалку»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи 6-го тура Лиги чемпионов с клубом «Шальке-04». Предыдущей командой немецкого защитника была команда из Гельзенкирхена.

«Думаю, меня ждет теплый прием. Мы расстались в хороших отношениях. Считаю, это было рациональное решение. Болельщики очень признательны за все, что я сделал для клуба за эти годы. Непривычно, когда футболист проводит в команде так много лет, и я думаю, что мне устроят радушный прием.

Надо будет проконтролировать себя, чтобы не уйти по ошибке перед игрой в другую раздевалку! Столько лет я ходил по одному маршруту, а теперь надо будет проследовать в противоположную сторону. Чувства, несомненно, будут странными, и мне действительно любопытно, насколько я справлюсь с эмоциями. Будет определённая нервозность, но с ней и приятное предвосхищение встречи со старыми партнерами и болельщиками, которые были с клубом все это время, остаются с ним и по-прежнему меня ценят. Надеюсь на это. Думаю, день для меня будет весьма необычным», — сказал немецкий защитник.

Хеведес выступал за немецкую команду с 2007 по 2018 годы. За 11 лет в составе «Шальке» защитник провел 240 игр и забил 12 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА