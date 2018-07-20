«Торпедо» отказалось от трансфера темнокожего футболиста из-за протестов от фанатов

Автор: Дмитрий Темников 0

 

Защитник Эрвинг Ботака-Иобома, с которым ранее подписало контракт московское «Торпедо», не будет выступать за команду. Об этом сообщила президент черно-белых Елена Еленцева. 

Как известно, переход темнокожего футболиста в столичный клуб до конца сезона 2018/19 был анонсирован 13 июля. Однако представители фанатской группировки «Торпедо» «Запад-5» заявили, что данным подписанием руководство не проявило к ним уважения.

Позже фанаты сказали, что их не устраивает факт выступлений Эривнга за молодежную команду московского «Локомотива». Как известно, Ботака-Иобома родился в подмосковном Пушкине и стал воспитанником спортшколы «Юность Москвы – «Торпедо»

Фото: Fanstyle.ru
Источник: Спорт-Экспресс

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