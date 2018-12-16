Хави: «В Катаре есть футбольная культура»

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави прокомментировал подготовку Катара к чемпионату мира 2022 года. Он также отметил, что в стране есть футбольная культура.

«Я посол верховного комитета. Думаю, они готовы — и сборная Катара, и страна. Все удивлены, как все здесь организовывают. В Катаре есть футбольная культура, они всегда готовы соревноваться. Сборная Катара выиграла у Швейцарии и сыграла вничью со сборной Исландии. У них есть еще четыре года на подготовку», — заявил Хави.

Напомним, что бывший полузащитник каталонского клуба в 2015 году перешел в «Аль-Садд».

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com (EN)