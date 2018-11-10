«Енисей» не может вылететь на игру с «Краснодаром»

Автор: Дарья Григорьева 0

РПЛ. 3 тур. «Енисей» — ЦСКА — 1:1. Тюмень. Стадион «Геолог». 11 августа 2018 г.

Матч 14-го тура чемпионата России между «Енисеем» и «Краснодаром» состоится в городе второй команды. Однако красноярский клуб не может вылететь на игру.

«Вылет на матч «Енисей» – «Краснодар» задерживается. В Краснодаре сильный туман, – пишет Твиттер ФК «Енисей».

Раннее сообщалось, что игра должна была пройти в Красноярске 11 ноября. Однако неблагоприятные погодные условия заставили клубы обменяться домашними матчами.

Напомним, что в чемпионате России «Краснодар» занимает третье место с 23 очками. «Енисей» располагается на последнем месте с шестью очками.

Фото: Сергей Дроняев
Источник:Твиттер  ФК «Енисей»

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