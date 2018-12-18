В Мосгорсуде началось рассмотрение апелляций Александра Кокорина и Павла Мамаева

Автор: Андрей Синельщиков 0

В Мосгорсуде началось заседание по рассмотрению апелляций на продление срока содержания под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева. Ранее суд продлил срок содержания фигурантов дела до 8 февраля. 

Обвиняемые принимают участие в процессе по видеоконференцсвязи из СИЗО, все они находятся в одной камере.

Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября стали участниками потасовок. Игроки были задержаны 11 октября. Вместе с ними под следствием находятся Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.

После двух инцидентов были возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ (побои) и по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Материалы объединены в одно производство и переданы на расследование в главное управление ведомства.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

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