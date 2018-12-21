«Фулхэм» подозревается в занижении трансферной стоимости двух игроков

«Фулхэм» подозревается в занижении цены за переходы защитника Максима Ле Маршана и хавбека Жан-Микаэля Сери. Оба футболиста перешли в лондонский клуб минувшим летом из «Ниццы».

Юрист Жан-Луи Дюпон обвинил «Фулхэм» в занижении трансферных платежей с целью уменьшить выплаты бывшим клубам Сери и Ле Маршана, а также самим игрокам.

Он обратился в Футбольную ассоциацию Англии, сообщив, что суммарно за двоих игроков «Фулхэм» заплатил не менее 21,5 миллиона фунтов, в то время как ранее сообщалось, что стоимость переходов составила 12 миллионов евро.

Ассоциация начала расследование данного дела. «Фулхэму» грозит либо предупреждение, либо запрет на трансферы.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail