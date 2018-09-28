Юрген Клопп дает игрокам «Ливерпуля» секретный напиток для быстрого восстановления

Автор: Михаил Серебряков 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп добавил в рацион футболистов специальный напиток. Он был разработан чемпионом мира по плаванию 2005 года Марком Варнеке. 

Марк Варнеке и главный диетолог клуба Мона Неммер разработали секретную жидкость, которая увеличивает скорость восстановления после тренировок. У напитка цитрусово-апельсиновый вкус.

Вещество, о котором идет речь, является не более чем самопроизвольным минеральным напитком, целью которого является ускорение регенерации организма и снижение симптомов усталости.

«Ливерпуль» после шести туров АПЛ занимает первую строчку в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Деян Ловрен

Деян Ловрен пропустит около трех недель из-за травмы таза

Лорис Кариус

Юрген Клопп: «Кариус – фантастический вратарь»

Юрген Клопп: «Не помню, чтобы Неймар и Ди Мария имели много моментов»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 