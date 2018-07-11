«Валенсия» заплатит 20 млн евро за левого защитника? Это невозможно»

Автор: Дмитрий Темников 0

РФПЛ. 10 тур. ЦСКА — «Ростов» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 16 сентября 2017 г.

«Валенсия» не станет платить 20 млн евро ЦСКА за трансфер защитника Марио Фернандеса. Об этом сообщил испанский агент Пьер Фернандес. 

«Заплатить 20 миллионов евро за правого защитника? Это невозможно. Тесно общаюсь с руководством «Валенсии» и могу сказать, что нет ни единого шанса, что клуб заплатит такие деньги за Фернандеса», — заявил агент.

Напомним, помимо «Валенсии» в приобретении Фернандеса заинтересован миланский «Интер». Напомним, на ЧМ-2018 Марио сыграл за сборную России 5 матчей и забил один гол.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Чемпионат мира по футболу. Тренировка сборной России. Новогорск. 17 июня 2018 г.

Марио Фернандес может перейти в «Валенсию»

Марио Фернандес

ЦСКА назвал «Валенсии» цену за Марио Фернандеса

Головин

«Барселона» рассматривает Александра Головина как альтернативу Френки де Йонгу

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 