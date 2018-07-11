«Валенсия» заплатит 20 млн евро за левого защитника? Это невозможно»

«Валенсия» не станет платить 20 млн евро ЦСКА за трансфер защитника Марио Фернандеса. Об этом сообщил испанский агент Пьер Фернандес.

«Заплатить 20 миллионов евро за правого защитника? Это невозможно. Тесно общаюсь с руководством «Валенсии» и могу сказать, что нет ни единого шанса, что клуб заплатит такие деньги за Фернандеса», — заявил агент.

Напомним, помимо «Валенсии» в приобретении Фернандеса заинтересован миланский «Интер». Напомним, на ЧМ-2018 Марио сыграл за сборную России 5 матчей и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс