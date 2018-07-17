Антонио Конте — кандидат на место главного тренера «Милана»

Экс-главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к возобновлению карьеры. В услугах специалиста заинтересован клуб Серии А.

Руководство итальянского клуба в скором времени может уволить своего нынешнего главного тренера — Дженнаро Гаттузо. Если подписание соглашения 48-летнего итальянца и «россонери» все-таки состоится, то одной из главных трансферных целей для «Милана» станет попытка купить нападающего «Челси» Альваро Морату. Испанец был одним из ключевых игроков в составе «синих» при Конте.

Напомним, Антонио и «Челси» решили расторгнуть контракт 13 июля. В клубе из АПЛ специалист работал с лета 2016 года, заняв первое место в чемпионате Англии 2016/17 и завоевав национальный Кубок в прошлом сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: SportMediaset