Лионель Месси сломал руку и пропустит «Эль-Класико»

Автор: Михаил Серебряков 0

Месси

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче девятого тура чемпионата Испании с «Севильей». Футболист пропустит матч с мадридским «Реалом». 

Форвард травмировал руку на 18-й минуте встречи в столкновении с полузащитником соперника Франко Васкесом. Врачи некоторое время оказывали помощь футболисту, но на 26-й минуте он все-таки был заменен на Усмана Дембеле.

Стоит отметить, что в этой встрече Месси успел отметиться забитым голом и результативной передачей.

Врачи подтвердили, что у Лео перелом руки и он пропустит 3 недели.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет 28 октября на стадионе «Камп Ноу».

Фото: Global Look Press
Источник: As

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