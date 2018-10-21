Лионель Месси сломал руку и пропустит «Эль-Класико»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче девятого тура чемпионата Испании с «Севильей». Футболист пропустит матч с мадридским «Реалом».

Форвард травмировал руку на 18-й минуте встречи в столкновении с полузащитником соперника Франко Васкесом. Врачи некоторое время оказывали помощь футболисту, но на 26-й минуте он все-таки был заменен на Усмана Дембеле.

Стоит отметить, что в этой встрече Месси успел отметиться забитым голом и результативной передачей.

Врачи подтвердили, что у Лео перелом руки и он пропустит 3 недели.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет 28 октября на стадионе «Камп Ноу».

Фото: Global Look Press

Источник: As