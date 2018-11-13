Футболист «Локомотива» вызван в сборную России на матчи с Германией и Швецией

Московский «Локомотив» в своем официальном «твиттере» объявил о вызове в сборную России полузащитника Владислава Игнатьева на предстоящие матчи с Германией и Швецией. Национальная команда уже начала подготовку к этим играм.

«Поздравляем Влада с долгожданным приглашением», — говорится в сообщении «железнодорожников».

Напомним, в четверг, 15 ноября, сборной России предстоит провести контрольную встречу с Германией. Игра состоится в Лейпциге. Спустя пять дней, 20 ноября, россияне сыграют с командой Швеции в рамках группового этапа Лиги наций.

В настоящий момент национальная команда проводит подготовку к предстоящим матчами на своей базе в Новогорске.

Ранее из-за многочисленных травм у игроков сборной России в команду был впервые в карьере вызван нападающий «Краснодара» Ари.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер сборной России