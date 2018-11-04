Бенедикт Хеведес считает, что «Локомотиву» не везет в Лиге чемпионов

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес прокомментировал победу в матче 13-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (3:1). А также поделился своими ожиданиями от матча с «Порту».

– Бенни, отличный гол! Работал над такими моментами на тренировке?

– Я хорош в игре головой, а Ману выдал прекрасную передачу. Я знаю, куда он обычно подает – к счастью, занял нужную позицию – мне повезло с голом, а нам повезло выиграть!

– Ты забил ЦСКА, теперь «Арсеналу». Забиваешь только важные мячи?

– Не знаю! Мне все равно, главное – победы команды и наше движение вверх по турнирной таблице. Я рад, что мы так хорошо сыграли во втором тайме – у нас было много моментов. Иногда мы теряли баланс между защитой и атакой, поэтому у соперника тоже возникали моменты. Мы проделали хорошую работу сегодня, особенно после нескольких тяжелых матчей подряд. Сейчас идем на втором месте в чемпионате, я невероятно счастлив.

– Что можешь сказать про Антона Миранчука? Дубль в ворота «Енисея», дубль сегодня.

– Хорошая серия. У Антона фантастический дриблинг. В перерыве я ему говорил: «Ты должен бить!». Сегодня ему дважды повезло, но главная причина – удары по воротам. Иногда что-то залетает, иногда нет. Сейчас, к счастью, у него все получилось.

– Впереди матч с «Порту» – один из самых важных этой осенью. Летите в Португалию с хорошим настроением?

– Да. Мы в хорошей форме. Выиграли пять матчей подряд! Мы в отличном настроении. Матч с «Порту» очень важный. Думаю, нам немного не везет в Лиге чемпионов – хорошо играем, заслуживаем большего, а получаем в итоге 0 очков. У нас огромное желание изменить расклады в группе, в игре с «Порту» мы выложимся по полной программе. Надеюсь, у нас получится завоевать три очка, – сказал Хеведес.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт «Локомотива»