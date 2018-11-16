Станислав Черчесов установил антирекорд

Сборная России уступила Германии в товарищеском матче (0:3). Это поражение стало для главного тренера национальной команды 11-м в 30 матчах.

Это антирекорд за все время существования сборной России. До этого Черчесов делил его (по 10 поражений) с Гусом Хиддинком и Олегом Романцевым.

Стоит отметить, что только у трех тренеров из 13 процент поражений выше, чем у Черчесова – Леонид Слуцкий (5 поражений в 13 матчах), Александр Бородюк (1 поражение в 2 матчах), и Анатолий Бышовец (6 поражений в 6 матчах).

Напомним, что Черчесов возглавил сборную России в 2016-ом году.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»