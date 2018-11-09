«Рома» интересуется хавбеком ЦСКА

Автор: Михаил Серебряков 0

Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Реал» — 1:0. Москва. Стадион «Лужники». 2 октября 2018 г.

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов может уже в январе сменить клуб. Футболист попал в сферу интересов «Ромы». 

Игра 20-летнего хавбека впечатлила спортивного директора римлян Мончи, который взял Ахметова на заметку после очных встреч команд в групповом турнире Лиги чемпионов.

По данным СМИ, Мончи продолжит следить за Ахметовым и рассматривать его в качестве потенциального новичка «Ромы». Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до 2022 года.

В этом сезоне футболист провел 13 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Calciomercato

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