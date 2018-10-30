Игорь Акинфеев о Александре Головине: «Монако» – это переходный этап»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о партнере по сборной России Александре Головине. По его мнению, полузащитник должен играть в более сильном клубе.

«В начале карьеры в ЦСКА он был молодой и зеленый. Однако, общаясь с Леонидом Викторович [Слуцким], я слышал от него, что это будет футболист топового уровня и игрок сильного чемпионата.

В тренировках было видно, что он растет, прибавляет семимильными шагами, а «Монако» – это переходный этап, думаю, он окажется в более сильном клубе», – сказал Акинфеев.

Головин перешел во французский клуб этим летом. Трансфер полузащитника обошелся монегаскам в 30 млн евро.

«Монако» занимает предпоследние место в таблице. Клуб не побеждает с августа.

Фото: Global Look Press

Источник: «Россия 24»