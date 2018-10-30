Игорь Акинфеев о Александре Головине: «Монако» – это переходный этап»

Автор: Михаил Серебряков 0

Александр Головин

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о партнере по сборной России Александре Головине. По его мнению, полузащитник должен играть в более сильном клубе.

«В начале карьеры в ЦСКА он был молодой и зеленый. Однако, общаясь с Леонидом Викторович [Слуцким], я слышал от него, что это будет футболист топового уровня и игрок сильного чемпионата.

В тренировках было видно, что он растет, прибавляет семимильными шагами, а «Монако» – это переходный этап, думаю, он окажется в более сильном клубе», – сказал Акинфеев.

Головин перешел во французский клуб этим летом. Трансфер полузащитника обошелся монегаскам в 30 млн евро.

«Монако» занимает предпоследние место в таблице. Клуб не побеждает с августа.

Фото: Global Look Press
Источник: «Россия 24»

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Александр Головин

Александр Головин отдал голевой пас и набрал первое очко за результативность во Франции

ФК «Химки» планирует начать сотрудничество с «Монако»

Леонарду Жардим: «Если Головин сыграет, то не больше 20 минут»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 