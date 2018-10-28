Яго Аспас обошел Лео Месси в гонке бомбардиров чемпионата Испании

Автор: Михаил Серебряков 0

Яго Аспас

«Сельта» разгромила «Эйбар» в 10-м туре испанской Ла Лиги со счетом 4:0. В этой встрече хет-трик оформил Яго Аспас. 

Испанец обошел Месси в списке бомбардиров чемпионата Испании. Теперь на его счету 8 голов.

Аспас перед матчем провел достаточно беспокойную ночь. Как выяснилось после игры, у футболиста родилась дочь, из-за чего Аспас всю ночь просидел в больнице.

Это обстоятельство не помешало игроку проявить свои бомбардирские качества во всем блеске. Эта победа стала для команды форварда первой за последние семь матчей.

«Сельта» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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