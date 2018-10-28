Яго Аспас обошел Лео Месси в гонке бомбардиров чемпионата Испании

«Сельта» разгромила «Эйбар» в 10-м туре испанской Ла Лиги со счетом 4:0. В этой встрече хет-трик оформил Яго Аспас.
Испанец обошел Месси в списке бомбардиров чемпионата Испании. Теперь на его счету 8 голов.
Аспас перед матчем провел достаточно беспокойную ночь. Как выяснилось после игры, у футболиста родилась дочь, из-за чего Аспас всю ночь просидел в больнице.
Это обстоятельство не помешало игроку проявить свои бомбардирские качества во всем блеске. Эта победа стала для команды форварда первой за последние семь матчей.
«Сельта» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport24