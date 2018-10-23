«Арсенал» впервые с 2007 года выиграл 10 матчей подряд

В матче девятого тура чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле обыграл «Лестер Сити» (3:1). Эта победа стала 10-й подряд для лондонского клуба во всех турнирах.

Подобная серия стала первой для «канониров» с 2007 года. Тогда они сумели выдать 12-матчевую победную серию.

Эта серия сложилась из семи побед в матчах английской Премьер-лиги, двух выигрышей в Лиге Европы, а также успеха в Кубке английской лиги.

Благодаря победе над «Лестером» «Арсенал», набрав 21 очко, поднялся на четвертое место в турнирной таблице английского национального первенства. При этом от лидирующих «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» «канониры» отстают всего на два очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com