Лоран Блан и Карлуш Кейруш – в шорт-листе «Манчестер Юнайтед»

Автор: Михаил Серебряков 0

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» составил шорт-лист кандидатов на пост главного тренера на срок до конца сезона. Напомним, что сегодня английский клуб уволил Жозе Моуринью. 

Как уже сообщалось, в список из трех специалистов входит тренер «Мольде» Оле-Гуннар Сульшер. Кроме того, в нем бывший тренер «ПСЖ» Лоран Блан, выступавший за «МЮ» с 2001 по 2003 год, и экс-помощник Карлуш Кейруш.

По информации СМИ, именно Блан – фаворит, «Юнайтед» давно рассматривает его кандидатуру. Ранее сообщалось о приоритете Сульшера.

Кроме того, сообщалось, что в долгосрочной перспективе «МЮ» рассматривает тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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