Футболист обвинил свой клуб в договорных матчах

Форвард китайского клуба «Бэйцзин Энтерпрайзес» Виктор Аничебе обвинил свой клуб в договорных матчах. 30-летний нигериец заявил, что дважды столкнулся со странной установкой на игру.

Тренеры попросили форварда «не стараться» на поле.

Аничебе пытался бороться с этим, призвав других игроков играть в полную силу, но получил отказ.

«Они сказали: «Это Китай, мы делаем то, что нам скажут», — сокрушался нигериец.

В «Бэйцзин Энтерпрайзес» обвинения нападающего комментировать отказались.

Футболист перешел в китайский клуб в 2017 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров