Игрок «Спортинга» спас жизнь одноклубнику прямо во время матча

Защитник лиссабонского «Спортинга» Себастьян Коатес спас жизнь вратарю своей команды Ромену Салену в матче седьмого тура чемпионата Португалии с «Портемоненси» (2:4). Стоит отметить, что Коатес в этой встрече также забил гол.

В ходе матча Салену стало плохо и он стал задыхаться. Коатес мгновенно сориентировался в ситуации и спас партнера, освободив его дыхательные пути от запавшего языка до того, как к голкиперу подбежали врачи.

В результате этого происшествия Сален был заменён в концовке первого тайма.

После семи туров «Спортинг», набрав 13 очков, занимает пятое место в турнирной таблице португальского национального чемпионата.

В этом сезоне защитник принял участие во всех 7 матчах чемпионата Португалии. выходя на поле в стартовом составе.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»