Рафаэль Варан объяснил поражение от «Эйбара»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал проигрыш «сливочных» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Королевский клуб уступил «Эйбару» (0:3).
«Эйбар» показал прямолинейную игру, нам было сложно. Когда мы проигрываем в единоборствах, это бьет по нам. Мы не могли ничего поделать с высоким прессингом соперника.
У нас есть все необходимые качества, чтобы играть, но у нас не все хорошо в командной игре. Мы не сумели справиться с прямолинейностью соперника. Не нашли решение.
Старались победить, но не сумели показать свою игру. И это коллективная проблема. Нам необходимо сплотиться и продолжать работать.
19 пропущенных мячей в чемпионате — это проблема команды. Нужно прибавлять в игре в обороне», — сказал Варан.
Фото: Global Look Press
Источник: AS