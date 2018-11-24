Рафаэль Варан объяснил поражение от «Эйбара»

Автор: Михаил Серебряков 0

Варан

Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал проигрыш «сливочных» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Королевский клуб уступил «Эйбару» (0:3).

«Эйбар» показал прямолинейную игру, нам было сложно. Когда мы проигрываем в единоборствах, это бьет по нам. Мы не могли ничего поделать с высоким прессингом соперника.

У нас есть все необходимые качества, чтобы играть, но у нас не все хорошо в командной игре. Мы не сумели справиться с прямолинейностью соперника. Не нашли решение.

Старались победить, но не сумели показать свою игру. И это коллективная проблема. Нам необходимо сплотиться и продолжать работать.

19 пропущенных мячей в чемпионате — это проблема команды. Нужно прибавлять в игре в обороне», — сказал Варан.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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