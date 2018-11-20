Жена Павла Мамаева представила толстовки в поддержку мужа

Автор: Михаил Серебряков 0

Алана Мамаева

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана показала толстовку, которую планирует продавать в поддержку мужа. На бомбере надпись с фамилией спортсмена стилизована под аббревиатуру боев без правил MMA.

«С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «мы не за насилие, мы за справедливый суд», – сделала репост Мамаева с аккаунта разработчика одежды.

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#Repost @djulisun85 with @get_repost ・・・ С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «мы не за насилие,мы за справедливый суд» бомбер доступен в двух размер L и S . Цена 6.000 рублей,доставке по Москве бесплатная @alana_mamaeva @mamaev_and_kokorin #павелмамаев #мамаевпавел #кокоринмамаев #александркокорин #футбол #зенит #аланамамаева настоятельно прошу оскорбительные комментарии оставлять при себе в адрес любых сторон — этого конфликта. Вырученные деньги будут отданы на благие дела !!! Поэтому без скидок подарков …

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На самой толстовку нанесена надпись MMAmaev & Kokorin, в букве «O» изображен стул.

Стоимость толстовки составляет 6000 рублей.

Фото: GLobal Look Press
Источникинстаграм Аланы Мамаевой

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