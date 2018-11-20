Жена Павла Мамаева представила толстовки в поддержку мужа

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана показала толстовку, которую планирует продавать в поддержку мужа. На бомбере надпись с фамилией спортсмена стилизована под аббревиатуру боев без правил MMA.

«С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «мы не за насилие, мы за справедливый суд», – сделала репост Мамаева с аккаунта разработчика одежды.

На самой толстовку нанесена надпись MMAmaev & Kokorin, в букве «O» изображен стул.

Стоимость толстовки составляет 6000 рублей.

Фото: GLobal Look Press

Источник: инстаграм Аланы Мамаевой