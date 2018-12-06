СКА представил проморолик с участием Артема Дзюбы

Петербургский хоккейный клуб СКА представил проморолик с участием нападающего футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы. Видео создано к предстоящим хоккейным матчам, которые пройдут на футбольной арене «Санкт-Петербург».

На стадионе на Крестовском острове 16 декабря состоится матч Кубка Первого канала Россия – Финляндия, 22 декабря — матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА.

В нынешнем сезоне СКА и ЦСКА играли друг с другом три раза, и во всех случаях победу одерживали московские хоккеисты. Обе игры в столице заканчивались со счетом 3:1, а в Санкт-Петербурге команда Игоря Никитина переиграла соперника по буллитам – 2:1.

Уже совсем скоро!

"Хоккей. Классика. Петербург 2018".

Это будет легендарно! pic.twitter.com/hv7fXQJ9bt — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 6, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер СКА