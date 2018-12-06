СКА представил проморолик с участием Артема Дзюбы

Петербургский хоккейный клуб СКА представил проморолик с участием нападающего футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы. Видео создано к предстоящим хоккейным матчам, которые пройдут на футбольной арене «Санкт-Петербург».
На стадионе на Крестовском острове 16 декабря состоится матч Кубка Первого канала Россия – Финляндия, 22 декабря — матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА.
В нынешнем сезоне СКА и ЦСКА играли друг с другом три раза, и во всех случаях победу одерживали московские хоккеисты. Обе игры в столице заканчивались со счетом 3:1, а в Санкт-Петербурге команда Игоря Никитина переиграла соперника по буллитам – 2:1.
Уже совсем скоро!
"Хоккей. Классика. Петербург 2018".
Это будет легендарно! pic.twitter.com/hv7fXQJ9bt
— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 6, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер СКА