«Реал» нацелился на футболиста «Манчестер Сити»

Автор: Михаил Серебряков 0

«Реал» хочет подписать полузащитника «Манчестер Сити». Испанский клуб намерен ускорить переход Браима Диаса.

Мадридцы рассчитывают приобрести 19-летнего игрока юниорской сборной Испании не по окончании сезона, когда он станет свободным агентом, а в январе – по сходной цене.

Переговоров между «Реалом» и «Ман Сити» по Диасу пока не было.

При этом испанцы заверили хавбека, что в случае перехода зимой он будет включен в заявку основной команды. Если Диас хорошо проявит себя, то останется в «Реале» на следующий сезон.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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