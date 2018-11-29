Российская фигуристка затроллила Неймара

Автор: Михаил Серебряков 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева потроллила форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара после матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Напомним, что в этой встрече парижский клуб одержал победу (2:1).

«Посмотрела матч «ПСЖ» – «Ливерпуль». За всю карьеру я упала на лед меньше раз, чем Неймар за 90 минут сегодня», – написала Туктамышева в твиттере.

Парижане обыграли «красных» благодаря голам Берната и Неймара  и вышли на второе место в группе. Теперь «Ливерпуль должен обыгрывать «Наполи» 11 декабря с перевесом в два гола или более, чтобы выйти в плей-офф.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер Елизаветы Туктамышевой

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