Маурисио Почеттино: «90 тыс. болельщиков помогут «Тоттенхэму» победить «Интер»

Автор: Михаил Серебряков 0

Маурисио Почеттино

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящий матч 5-го тура Лиги чемпионов с «Интером». Игра состоится завтра в Лондоне.

«Матч с «Барселоной»? Мы не думаем об этом. Нам нужно победить «Интер», мы уверены в своих силах. «Интер» — отличная команда, но мы хотим сыграть так, как в матче с «Челси». Если мы сможем сыграть так же интенсивно, как и в матче с «Челси», то добьёмся своей цели.

Надеюсь, что в матче с «Интером» «Уэмбли» будет заполнен. 90 тысяч фанатов помогут нам победить. Мы сыграем с командой, которая входит в число сильнейших в Европе. У нас есть шанс добиться важного результата, но нужно победить.

Я очень хорошо знаю Лучано Спалетти. Он – отличный тренер. Его команда играет в хороший футбол. Я думаю, что «Интер» постарается нас победить. Они играют в атакующий, но сбалансированный футбол», — сказал  Почеттино.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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