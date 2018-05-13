В случае невыхода в еврокубки «Милан» может пригласить Маурицио Сарри

Руководство «Милана» рассматривает кандидатуру нового тренера для команды. Дженнаро Гаттузо может быть уволен, если «россонери» не выйдут в еврокубки по итогам этого сезона.

После проигрыша в финале Кубка Италии «Ювентусу» (0:4) у милнцев остался один шанс попасть в Лигу Европы — занять шестое место в Серии А. Если задача не будет выполнена, то на место Гаттузо может прийти нынешний главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри.

Пока команда Гаттузо идет на 6-й позиции в чемпионате, в их активе 60 очков. Ближайшие преследователи из «Аталанты» отстают от «дьяволов» на 1 балл, сегодня команды сыграют между собой в рамках 37-го тура чемпионата Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Gazzetta dello Sport