Станислав Черчесов назвал лучшего тренера 2018 года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал своего хоккейного коллегу Олега Знарка лучшим тренером 2018 года. Напомним, что российский специалист теперь является главным консультантом штаба сборной России по хоккею.

– Лучший спортсмен года по версии Черчесова – только не из футбола.

– Назову всю хоккейную команду. Мне это понятнее: олимпийское золото – командное!

– Лучший тренер года?

– Знарок. Опять-таки, мне ближе стоявшие перед ним задачи – как соединить всю эту «банду» в единый коллектив, способный добиваться результата.

Да еще и победа на Играх одержана в таком невероятном финальном матче (Россия обыграла Германию в овертайме 4:3), – сказал Черчесов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»