Станислав Черчесов назвал лучшего тренера 2018 года

Автор: Михаил Серебряков 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал своего хоккейного коллегу Олега Знарка лучшим тренером 2018 года. Напомним, что российский специалист теперь является главным консультантом штаба сборной России по хоккею.

– Лучший спортсмен года по версии Черчесова – только не из футбола.

– Назову всю хоккейную команду. Мне это понятнее: олимпийское золото – командное!

– Лучший тренер года?

– Знарок. Опять-таки, мне ближе стоявшие перед ним задачи – как соединить всю эту «банду» в единый коллектив, способный добиваться результата.

Да еще и победа на Играх одержана в таком невероятном финальном матче (Россия обыграла Германию в овертайме 4:3), – сказал Черчесов.

Фото: Global Look Press
Источник:  «Спорт-Экспресс»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Олег Знарок получил должность в сборной России

Станислав Черчесов: «Возможно, в Германии ревнуют, что у нас есть Путин, а у них нет»

Cherchesov

Станислав Черчесов награжден орденом «Во славу Осетии»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 