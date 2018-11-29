Давид Де Хеа хочет зарплату, как у Алексиса Санчеса

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа готов остаться в английском клубе. Но только в том случае, если руководство выполнит его условие.

Испанец заявил руководству «красных дьяволов», что согласится подписать новый контракт только в том случае, если клуб сделает его самым высокооплачиваемым футболистом команды наряду с нападающим Алексисом Санчесом, который получает £ 350 тыс. в неделю (€ 394 тыс.).

Действующее соглашение де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекает следующим летом, однако включает опцию продления на один сезон. Ранее голкипер отклонил предложение клуба о продлении контракта, по условиям которого он стал бы зарабатывать £ 275 тыс. в неделю (€ 310 тыс.).

Сообщалось, что в услугах де Хеа заинтересованы «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mai