Олег Фоменко будет и.о. главного тренера в «Краснодара» до конца сезона

Автор: Дмитрий Темников 0

Руководство «Краснодара» определилось со сроками работы Олега Фоменко на должности и.о. главного тренера. Об этом сообщают СМИ. 

По некоторым данным, специалист будет исполнять обязанности главного тренера до конца текущего сезона. До конца мая руководство «быков» определится с кандидатурой главного тренера. Напомним, сегодня было сообщено об отставке Игоря Шалимова.

Вчера южане сыграли вничью с «Анжи» (1:1) в рамках 24-го тура РФПЛ. Краснодарцы с 41 баллом в активе занимают пятое место в турнирной таблице.

Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»
Источник: Спорт-Экспресс 

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