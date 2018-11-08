На стадионе «Санкт-Петербург» пройдет матч регулярного чемпионата КХЛ

22 декабря на футбольном стадионе «Санкт-Петербург» зрителей ждет армейское дерби – матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА. Эта встреча состоится в день рождения обоих клубов и всего отечественного хоккея.

При этом обеим командам не привыкать играть на открытом воздухе. В феврале 2016 года ЦСКА в рамках «Русской Классики» провел матч против СКА МВО на стадионе «Химик» в Твери. А петербуржцы в декабре 2017 года сыграли против «Йокерита» в парке Кайсаниеми в Хельсинки.

За неделю до армейского дерби арена на Крестовском острове будет принимать еще один хоккейный матч – под открытым небом в рамках Кубка Первого канала встретятся сборные России и Финляндии.

Фото: Global Look Press

Источник: ПХК ЦСКА Москва