Fan ID будет интегрирован с платежной системой МИР

МВД, Минспорт, Минсвязи и РФС пытаются создать карту российского болельщика. Чиновники собираются объединить Fan ID с платежной системой МИР.

В ближайшем будущем без карты российского болельщика вы не сможете попасть на стадион.

Чиновники собираются интегрировать FAN ID в платежную систему МИР. И теперь карту можно будет использовать как банковскую и получать по ней скидки на абонементы.

Паспорт болельщика (Fan ID ) был впервые задействован на Олимпиаде в Сочи, а также использовался во время Кубка конфедераций и Чемпионата мира-2018.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Мутко против»