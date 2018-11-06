Fan ID будет интегрирован с платежной системой МИР

Автор: Михаил Серебряков 0

Чемпионат мира по футболу. Финал. Франция — Хорватия — 4:2. Москва. Стадион «Лужники». 15 июля 2018 г.

МВД, Минспорт, Минсвязи и РФС пытаются создать карту российского болельщика. Чиновники собираются объединить Fan ID с платежной системой МИР. 

В ближайшем будущем без карты российского болельщика вы не сможете попасть на стадион.

Чиновники собираются интегрировать FAN ID в платежную систему МИР. И теперь карту можно будет использовать как банковскую и получать по ней скидки на абонементы.

Паспорт болельщика (Fan ID ) был впервые задействован на Олимпиаде в Сочи, а также использовался во время Кубка конфедераций и Чемпионата мира-2018.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Мутко против»

 

 

 

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