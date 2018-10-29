Экс-тренер «Монако» может возглавить сборную Катара

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может в ближайшее время вернуться к работе.

Интерес к португальскому специалисту проявляет Федерация футбола Катара.

Руководство катарского футбола хочет пригласить на пост наставника национальной команды именитого тренера, который сможет достойно подготовить ее к домашнему чемпионату мира–2022, и Жардим входит в список претендентов на пост.

При этом отмечается, что сам тренер, об отставке которого «Монако» объявил 11 октября, пока не принял решения относительно своего будущего. Ранее сообщалось, что специалист может возглавить «Спартак».

Жардим возглавлял монегасков с 2014 года. Под его руководством команда завоевала титул чемпиона Франции в сезоне-2016/17. В той кампании «Монако» удалось добраться до полуфинала Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football