Андрей Василевский повторил клубный рекорд «Тампы»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:1. Гости более чем в два раза перебросали хозяев, но те все же одержали восьмую победу кряду.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в первом матче после травмы отразил 48 бросков из 49 и был признан главной звездой встречи. 48 сейвов — это личный рекорд Василевского по количеству отраженных бросков в матче регулярного чемпионата, а также повторение клубного рекорда, установленного Беном Бишопом 19 января 2014 года.

Ранее российский вратарь никогда не отражал более 46 бросков за игру «регулярки».

Одним из самых ярких моментов встречи стал сейв Василевского в начале третьего периода. Нападающий «Торонто» Патрик Марло с пятака добивал шайбу в ворота, однако российский вратарь совершил сейв года, убрав пяткой шайбу с линии ворот.

Фото: Global look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»