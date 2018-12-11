Болельщики «Локомотива» устроили драку в поезде перед матчем с «Шальке»

Автор: Михаил Серебряков 0

«Локомотив». Встреча с болельщиками. Москва. «РЖД Арена». 23 июля 2018 г.

Полиция Германии задержала болельщиков «Локомотива» за драку в поезде. Напомним, что сегодня российский клуб сыграет с «Шальке». 

В поезде, направлявшемся в Гельзенкирхен, российскому болельщику не понравилось, что фанат «Шальке» сорвал наклеенный им стикер и ударил его в лицо. Драка прекратилась быстро, у болельщика немецкого клуба в результате удара была разбита губа, ушел в другой конец вагона.

Зачинщиков драки задержала полиция. Сотрудники правоохранительных органов отобрали у болельщиков паспорта и отвели в отделение полиции. В ближайшее время фанатов «Локомотива» отпустят, а их данные будут переданы для дальнейших разбирательств.

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  «Чемпионат»

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