Болельщики «Локомотива» устроили драку в поезде перед матчем с «Шальке»

Полиция Германии задержала болельщиков «Локомотива» за драку в поезде. Напомним, что сегодня российский клуб сыграет с «Шальке».

В поезде, направлявшемся в Гельзенкирхен, российскому болельщику не понравилось, что фанат «Шальке» сорвал наклеенный им стикер и ударил его в лицо. Драка прекратилась быстро, у болельщика немецкого клуба в результате удара была разбита губа, ушел в другой конец вагона.

Зачинщиков драки задержала полиция. Сотрудники правоохранительных органов отобрали у болельщиков паспорта и отвели в отделение полиции. В ближайшее время фанатов «Локомотива» отпустят, а их данные будут переданы для дальнейших разбирательств.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»