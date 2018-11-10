Полузащитник «Манчестер Сити» стал самым высокооплачиваемым английским футболистом

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал самым высокооплачиваемым английским футболистом. Напомним, что игрок продлил контракт с клубом до до 2023 года.

Зарплата 23-летнего футболиста выросла со 180 тысяч фунтов стерлингов до 300 тысяч в неделю.

Отметим, что самая большая зарплата в английской премьер-лиге у чилийского нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса (350 тысяч в неделю).

Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В составе «горожан» он становился чемпионом Англии, а также дважды выигрывал Кубок английской лиги.

В этом сезоне футболист провел 9 игр, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail