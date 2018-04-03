Сергей Передня — новый главный тренер «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» назвал имя нового главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.
Однолетнее соглашение с хабаровчанами подписал Сергей Передня. «Учитывая серьезный опыт работы Сергея Передни на тренерском посту, его знания специфики Дальнего Востока, а также совместную работу со многими футболистами нынешнего состава армейцев, руководство футбольного клуба «СКА-Хабаровск» рассчитывает, что новый наставник сможет решить поставленные перед ним задачи», — говорится на официальном сайте СКА. Передня приедет в офис клуба в среду, где и подпишет контракт.
Ранее 45-летний специалист работал в «Луче-Энергии», «Тамбове», «Томи». Напомним, на прошлой неделе в отставку с поста главного тренера «СКА-Хабаровска» подал Ринат Билялетдинова.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «СКА-Хабаровск»