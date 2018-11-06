Антонио Конте требует денег от «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте потребовал от клуба компенсацию за досрочное расторжение контракта. Итальянец работал в клубе в течение двух лет.

Ее сумма составляет 23 миллиона евро: 13 миллионов из которых за само увольнение и еще 10 за нанесение вреда репутации.

«Челси» обвиняет итальянского специалиста в нарушении контрактных обязательств. Как отмечается, Конте регулярно опаздывал на пресс-конференции, нарушал спонсорские обязательства, а также не парковал свой автомобиль в предназначенном месте у клубной базы.

Конте выиграл с «синими» Премьер-лигу и Кубок Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta Dello Sport