Антонио Конте требует денег от «Челси»

Автор: Михаил Серебряков 0

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте потребовал от клуба компенсацию за досрочное расторжение контракта. Итальянец работал в клубе в течение двух лет. 

Ее сумма составляет 23 миллиона евро: 13 миллионов из которых за само увольнение и еще 10 за нанесение вреда репутации.

«Челси» обвиняет итальянского специалиста в нарушении контрактных обязательств. Как отмечается, Конте регулярно опаздывал на пресс-конференции, нарушал спонсорские обязательства, а также не парковал свой автомобиль в предназначенном месте у клубной базы.

Конте  выиграл с «синими» Премьер-лигу и Кубок Англии.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta Dello Sport

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