Хосеп Гвардиола побывал в тюрьме

Автор: Михаил Серебряков 0

Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз поддержал граждан, которые борются за независимость Каталонии. Во время паузы на матчи национальных команд он посетил тюрьму Lledoners.

Гвардиола поддержал политзаключенных Жорди Санчеса и Жорди Куиксара. Во время визита он выступил с речью о лидерстве и командной работе.

Ранее Гвардиола посвятил победу «Манчестер Сити» арестованным каталонцам, а испанская полиция включила Гвардиолу в список сепаратистов.

В 2017 году испанец по почте проголосовал на референдуме о независимости Каталонии, указав на недопустимость насилия по отношению к участникам голосования.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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