VAR начнут использовать в АПЛ

Клубы английской премьер-лиги проголосовали за введение системы видеопомощи арбитрам (VAR). Система будет использоваться на матчах АПЛ со следующего сезона.

С прошлого сезона VAR задействована на матчах итальянской серии А и немецкой бундеслиги, а в этом году появилась и в испанской Ла Лиге.

В сентябре этого года премьер-лига проверяла работу VAR в тестовом режиме.

В прошлом сезона система уже использовалась на матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги.

VAR впервые была применена на чемпионате мира-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: AP