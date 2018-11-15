VAR начнут использовать в АПЛ

Клубы английской премьер-лиги проголосовали за введение системы видеопомощи арбитрам (VAR). Система будет использоваться на матчах АПЛ со следующего сезона.
С прошлого сезона VAR задействована на матчах итальянской серии А и немецкой бундеслиги, а в этом году появилась и в испанской Ла Лиге.
В сентябре этого года премьер-лига проверяла работу VAR в тестовом режиме.
В прошлом сезона система уже использовалась на матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги.
VAR впервые была применена на чемпионате мира-2018.
Фото: Global Look Press
Источник: AP