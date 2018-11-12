Роман Павлюченко о вызове Ари в сборную России: «Для меня это дикая ситуация»

Автор: Михаил Серебряков 0

Роман Павлюченко

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко критически высказался о вызове в команду нападающего «Краснодара» Ари. По его мнению, бразилец не должен защищать цвета сборной. 

«Ну у нас же нет своих российских футболистов. Для меня Ари раздражитель, сами знаете почему. Я просто не буду смотреть матчи сборной России с участием Ари. Для меня этот футболист вызывает особенные чувства после драки в финале Кубка России.

У нас получается, что половина игроков из Бразилии, половина из России, что это за сборная такая? Лучше вызывать своих российских футболистов, пускай мы не будем добиваться каких-то сверхрезультатов, но у нас что, некого вызвать в сборную? У нас есть нападающие, которые могут заменить того же Дзюбу.

Для меня эта ситуация на самом деле дикая — после того, как он бьет по голове сзади российских футболистов и потом его вызывают в сборную России. Я считаю, что это неправильно, поэтому я с его участием матчи сборной смотреть не буду», — заявил Павлюченко.

Фото: Global Look Press
Источник:  Sport24.ru

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