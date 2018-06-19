Карлос Санчес получил первую красную карточку ЧМ-2018

На чемпионате мира-2018 состоялось первое удаление. С поля был изгнан полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес.

Сейчас в Саранске проходит матч группы H между Колумбией и Японией. Уже на третьей минуте Санчес сыграл рукой в штрафной площади, за что словенский арбитр Дамир Скомина удалил игрока и назначил пенальти, который реализовал японец Синдзи Кагава.

Первый тайм встречи подходит к завершению, счет ничейный — 1:1. Сегодня состоится игра между двумя другими представителями группы H: на стадионе «Спартак» в 18:00 по мск встретятся сборные Польши и Сенегала.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»