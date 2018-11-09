Дженнаро Гаттузо о травмах «Милана»: «Посчитаем, сколько у нас осталось игроков»

Главный тренер «Милана»Дженнаро Гаттузо после матча группового этапа Лиги Европы с «Бетисом» (1:1) прокомментировал ситуацию с травмированными игроками. Следующая игра «красно-черных» состоится в серии А с «Ювентусом».

«Милан» на четыре месяца потерял Лукаса Биглию. В Испании на носилках с поля унесли Матео Мусаккьо. Футболист столкнулся с Франком Кессиэ. Хакан Чалханоглу травмировал голеностоп. Также есть сомнения, что Давид Калабрия, Джакомо Бонавентура и Гонсало Игуаин выйдут на поле против «Ювентуса» 11 ноября.

«Посчитаем, сколько у нас осталось игроков. Надо подождать, что скажут врачи, я тренер, а не врач. Мы будем играть и биться, потому что поиск алиби – путь в никуда. Зная темперамент Мусаккьо, думаю, что он сделает все возможное, чтобы сыграть в воскресенье. У Чалханоглу был обычный ушиб. Посмотрим.

«Ювентус» – одна из лучших команд в Европе, не говоря уже о Италии, но мы не будем сидеть и плакать в платочки. Мы встретимся с ними и сыграем в свой футбол» — заявил Гаттузо.

Напомним, что «Милан» занимает второе место в группе F Лиги Европы с семью очками. В чемпионате Испании четвертое место с 21 очком.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia