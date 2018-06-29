Александр Головин готов перейти в «Челси»

Автор: Дмитрий Темников 0

Головин

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин в скором времени перейдет в другой клуб. В трансфере игрока заинтересован английский гранд. 

По сообщениям источника, футболист согласился на переход в «Челси». Теперь клубам осталось решить вопрос по стоимости перехода: москвичи желают получить за Головина 30 млн евро, а лондонцы готовы заплатить 25 млн евро плюс бонусы. Ранее от покупки 22-летнего полузащитника отказался «Ювентус», который не захотел платить за приобретение больше 20 млн евро.

Сейчас Головин выступает на чемпионате мира. За сборную России игрок провел 2 игры и отличился голом со штрафного во встрече против Саудовской Аравии.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Calciomercato 

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